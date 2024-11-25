Иммунолог: пик респираторных инфекций в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля

— Прививка защищает от тяжелого течения гриппа и неблагоприятных последствий, — напомнил врач, добавив, что прежде всего прививка от гриппа доя сохранения здоровья важна детям от шести месяцев до трех лет, детям и взрослым с хроническими заболеваниями, людям старше 65 лет, с иммуносупрессией и беременные, а также тем, кто работает с людьми.