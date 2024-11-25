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Иммунолог: пик респираторных инфекций в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля

Иммунолог: пик респираторных инфекций в Беларуси ожидается в январе — феврале.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Кирилл Игнатов сказал, что пик респираторных инфекций в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля. Об этом пишет sb.by.

В связи с этим рекомендация специалистов — прививка против сезонного гриппа. На данный момент вакцину получили более 1 миллиона 250 тысяч белорусов, по словам Игнатова.

— Прививка защищает от тяжелого течения гриппа и неблагоприятных последствий, — напомнил врач, добавив, что прежде всего прививка от гриппа доя сохранения здоровья важна детям от шести месяцев до трех лет, детям и взрослым с хроническими заболеваниями, людям старше 65 лет, с иммуносупрессией и беременные, а также тем, кто работает с людьми.

Тем временем стало известно, что новоселы в Беларуси будут оплачивать вывоз мусора после ремонта с 1 декабря 2024-го.

А белорусский врач назвал орган, который поражает черная плесень, живущая в доме.