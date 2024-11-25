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В Ростовской области мошенники развели мужчину на 1,5 млн рублей

В Орловском районе местный житель остался без денег после разговора с мошенником.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мошенники развели мужчину на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в Орловском районе.

По словам мужчины, ему позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил дончанину вложить денежные средства в инвестиции, перейдя по ссылке отправителя. Доверившись, мужчина выполнил все указания. После этого с его счета списались 1,5 миллиона рублей.

Осознав, что он потерял крупную сумму денег, передав ее мошенникам, мужчина обратился с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 517 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».