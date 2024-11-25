Черниговская: человечество вряд ли уловит момент потери контроля над ИИ

Как отметила Черниговская, сейчас этот вопрос активно обсуждается на мировом уровне среди ведущих экспертов в области ИИ с подачи Илона Маска. Он предложил ввести временный мораторий на разработку подобных систем, тогда как часть других ученых предложила запретить разработку до тех пор, пока у человечества не будет четких представлений о том, как и когда контроль над «сильным» ИИ будет утерян. По мнению Черниговской, консенсус по этому вопросу вряд ли будет достигнут в обозримом будущем, что связано в значительной степени с отсутствием согласия насчет того, что является сознанием и разумом.