Ростовскую область 25 ноября накрыла метель

Дончане опубликовали кадры зимней непогоды в местных пабликах в социальных сетях. Судя по фото и видео снег несется с большой скоростью. Станицу Кировскую буквально засыпало снежными хлопьями. Многие ростовчане отметили, что на трассе в районе Семикаракорска также сыпал снег.