Ростовскую область 25 ноября накрыла метель

Зима постепенно приходит в Ростовскую область. Так, некоторые районы донского региона накрыла метель. Непогода пришла в муниципалитеты 25 ноября.
Дончане опубликовали кадры зимней непогоды в местных пабликах в социальных сетях. Судя по фото и видео снег несется с большой скоростью. Станицу Кировскую буквально засыпало снежными хлопьями. Многие ростовчане отметили, что на трассе в районе Семикаракорска также сыпал снег.
Сильно засыпало и хутор Зелёная Роща. Многие вышли лепить снегов и поиграть в снежки.
В Ростове-на-Дону синоптики обещают снег с дождем во вторник, 26 ноября. Столбики термометров покажут +1…+3 градуса в среднем.