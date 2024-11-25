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Ростовскую область 25 ноября накрыла метель

Жители Ростовской области поделились кадрами метели 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Зима постепенно приходит в Ростовскую область. Так, некоторые районы донского региона накрыла метель. Непогода пришла в муниципалитеты 25 ноября.

Дончане опубликовали кадры зимней непогоды в местных пабликах в социальных сетях. Судя по фото и видео снег несется с большой скоростью. Станицу Кировскую буквально засыпало снежными хлопьями. Многие ростовчане отметили, что на трассе в районе Семикаракорска также сыпал снег.

Сильно засыпало и хутор Зелёная Роща. Многие вышли лепить снегов и поиграть в снежки.

В Ростове-на-Дону синоптики обещают снег с дождем во вторник, 26 ноября. Столбики термометров покажут +1…+3 градуса в среднем.