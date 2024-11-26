Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 26 ноября на Осенние зяби

Православная церковь 26 ноября вспоминает Иоанна Златоуста. В народе отмечают Иванов день. Однако существует также название Осенние зяби. Все дело в том, что с указанного периода принято готовиться к зиме. А еще начинаются сильные морозы.
Что нельзя делать 26 ноября.
Запрещено ругаться, ссориться. Не следует лениться 26 ноября. Предки верили, что можно замерзнуть зимой, если ослушаться запрета. Кроме того, в указанный день не варили супы. Незамужним девушкам не рекомендуется есть белые яйца, так как они на долгое время могут остаться одни.
Что можно делать 26 ноября.
По традиции, верующие ходили в храм и молились святому. А еще на 4 ноября старались планировать поездки на дальние расстояние. Считалось, что путешествие выдастся удачным.
Согласно приметам, снег предупреждает про мороз. В том случае, если на небе хорошо виден млечный путь, то ждали сильных морозов. А звезды на небе указывали на скорое похолодание.
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