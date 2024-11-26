Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 26 ноября на Осенние зяби

Запрещено ругаться, ссориться. Не следует лениться 26 ноября. Предки верили, что можно замерзнуть зимой, если ослушаться запрета. Кроме того, в указанный день не варили супы. Незамужним девушкам не рекомендуется есть белые яйца, так как они на долгое время могут остаться одни.