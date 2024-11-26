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Тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году

Жировки белорусов потяжелеют в 2025 году максимум на 21 рубль.

Источник: Комсомольская правда

Цифры в жировках белорусов вырастут дважды, с 1 января и с 1 июня 2025 года. Как отметил в интервью БелТА замначальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович, изменение тарифов, их пересмотр и корректировка предусмотрены законодательством дважды в год, зимой и летом.

А рост тарифов на услуги ЖКХ привязан к базовой величине (не более 0,5 базовой в год). Поскольку базовая с 1 января 2025-го поднимется с 40 до 42 рублей (здесь подробнее), то і тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2025-м вырастут максимум на 21 рубль.

С 1 января 2025 года корректировка тарифов будет рассматриваться индивидуально с учетом складывающихся затрат, планово-расчетных цен и стоимости энергоресурсов. На конечную стоимость услуг влияет много факторов, отметил Алексей Филанович.

Кстати, половина базовой величины, на которую «тяжелеет» жировка — это расчет на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

Напомним, что 1,5 года назад, летом 2023, в Беларуси было принято решение отвязать повышение тарифов на ЖКУ от 5 долларов в год, в пользу другого показателя — 0,5 базовой величины.

Мы писали, что Нацбанк заявил об изменении порядка формирования кредитных историй белорусов, чтобы оградить их от мошенников (все подробности здесь).

Минтруда сказало, у кого вырастут доходы в Беларуси в 2025 году: повышение зарплат в два этапа, кто получит вдвое больше, значительный рост надбавок, пенсии без вычетов (здесь подробнее).