Тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году

Цифры в жировках белорусов вырастут дважды, с 1 января и с 1 июня 2025 года. Как отметил в интервью БелТА замначальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович, изменение тарифов, их пересмотр и корректировка предусмотрены законодательством дважды в год, зимой и летом.
А рост тарифов на услуги ЖКХ привязан к базовой величине (не более 0,5 базовой в год). Поскольку базовая с 1 января 2025-го поднимется с 40 до 42 рублей (здесь подробнее), то і тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2025-м вырастут максимум на 21 рубль.
С 1 января 2025 года корректировка тарифов будет рассматриваться индивидуально с учетом складывающихся затрат, планово-расчетных цен и стоимости энергоресурсов. На конечную стоимость услуг влияет много факторов, отметил Алексей Филанович.
Кстати, половина базовой величины, на которую «тяжелеет» жировка — это расчет на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.
Напомним, что 1,5 года назад, летом 2023, в Беларуси было принято решение отвязать повышение тарифов на ЖКУ от 5 долларов в год, в пользу другого показателя — 0,5 базовой величины.
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