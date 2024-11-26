Тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году

А рост тарифов на услуги ЖКХ привязан к базовой величине (не более 0,5 базовой в год). Поскольку базовая с 1 января 2025-го поднимется с 40 до 42 рублей (здесь подробнее), то і тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2025-м вырастут максимум на 21 рубль.