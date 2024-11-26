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Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2 градуса, в горах −4…-8, днем +2…+7 градусов, в горах 0…-3», — сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью −2…-4 градуса, днем +1…+3.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью, утром 10−15 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…+1, днем +4…+6 градусов.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от −3 до +2, днем от +2 до +6 градусов.