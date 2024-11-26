Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник

«Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2 градуса, в горах −4…-8, днем +2…+7 градусов, в горах 0…-3», — сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью −2…-4 градуса, днем +1…+3.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью, утром 10−15 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…+1, днем +4…+6 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от −3 до +2, днем от +2 до +6 градусов.