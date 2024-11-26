Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.