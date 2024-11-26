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Какой сегодня день: 26 ноября

Этот день является 331-м в григорианском календаре, до нового года остается 35 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 26 ноября 1812 года произошло легендарное сражение на Березине? Многие французы до сих пор употребляют слово Bérézina как синоним полного провала. О том, чем еще ознаменовано 26 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 26 ноября

В 1965 году был запущен первый французский спутник Asterix.

В 1976 году была зарегистрирована новая торговая марка Microsoft.

В этот день все сапожники отмечают свой профессиональный праздник, также 26 ноября является Всемирным днем информации.

Кто родился 26 ноября

Белорусский художник Михал Кулеша (1799−1863).

Живописец Юрий Пименов (1903−1977).

Драматург театра абсурда Эжен Ионеско (1909−1994).

Артистка цирка и кино Маргарита Назарова (1926−2005).

Белорусский писатель Владимир Короткевич (1930−1984).

Диктор Анна Шатилова (1938).

Певица Тина Тёрнер (1939−2023).

Итальянская порнозвезда и политик Чиччолина (1951).

Актер Максим Аверин (1975).

Актер Антон Макарский (1975).

26 ноября в православном календаре.

Православные 26 ноября чтут память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Именины

В этот день именины у Германа, Ивана.

26 ноября в народном календаре

Православные 26 ноября отмечают праздник Иоанна Златоуста. В старину говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и дает им наказ оттепели унять» или «На Златоуста все поле пусто».

В это время также начиналась «пельменная пора», хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила блюдо. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько обедов.