Какой сегодня день: 26 ноября

Знаете ли вы, что 26 ноября 1812 года произошло легендарное сражение на Березине? Многие французы до сих пор употребляют слово Bérézina как синоним полного провала. О том, чем еще ознаменовано 26 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 26 ноября
В 1965 году был запущен первый французский спутник Asterix.
В 1976 году была зарегистрирована новая торговая марка Microsoft.
В этот день все сапожники отмечают свой профессиональный праздник, также 26 ноября является Всемирным днем информации.
Кто родился 26 ноября
Белорусский художник Михал Кулеша (1799−1863).
Живописец Юрий Пименов (1903−1977).
Драматург театра абсурда Эжен Ионеско (1909−1994).
Артистка цирка и кино Маргарита Назарова (1926−2005).
Белорусский писатель Владимир Короткевич (1930−1984).
Диктор Анна Шатилова (1938).
Певица Тина Тёрнер (1939−2023).
Итальянская порнозвезда и политик Чиччолина (1951).
Актер Максим Аверин (1975).
Актер Антон Макарский (1975).
26 ноября в православном календаре.
Православные 26 ноября чтут память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Именины
В этот день именины у Германа, Ивана.
26 ноября в народном календаре
Православные 26 ноября отмечают праздник Иоанна Златоуста. В старину говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и дает им наказ оттепели унять» или «На Златоуста все поле пусто».
В это время также начиналась «пельменная пора», хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила блюдо. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько обедов.