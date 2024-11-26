Манюню распустили: семейная комедия осталась в топе российской кассы

В свой второй уикенд «Манюня: Приключения в деревне» победила всех, включая новинки. Касса релиза составила 92 млн рублей. На втором месте мелодрама «Любовь Советского Союза» — 88 млн. А самая перспективная новинка уикенда, комедия «Зять», оказалась лишь на третьем месте с 86 млн, и ее наработка на сеанс гораздо ниже, чем у ближайших конкурентов. Самая высокая наработка в топе российской кассы — у короткометражки «Через Москву». Серьезным успехом стоит признать кассу хоррора «Еретик» с Хью Грантом.
«Зять»: уверенный старт или провал?
Комедия «Зять» должна была стать самой горячей новинкой уикенда, но, похоже, зрители запутались в релизах с участием Дмитрия Нагиева. Почти подряд выходят «Новый год в Березовке» (7 ноября), «Зять», сериал «Кто быстрее?» (25 ноября), «Папу маме заверни» (5 декабря). 19 декабря стартуют «Елки 11», а в работе еще и «12 стульев», где у Нагиева роль Остапа Бендера. А еще там, как и в «Зяте», с ним играет Ирина Пегова. При этом «Новый год в Березовке» прошел очень скромно, вся его касса составляет 25 млн рублей, а за этот уикенд он собрал всего 1,4 млн. Понятно, что когда релизы так нагромождены, они начинают мешать друг другу.
Это и произошло с «Зятем». У него было более 20 тыс. сеансов, это примерно четверть от вообще всех сеансов в российских кинотеатрах за этот уикенд. Оказалось, это слишком много, столько зрителей не набралось. В итоге у «Зятя», конечно, «бронза» в топе с 86 млн рублей, но у «Манюни» наработка на сеанс в полтора раза выше, а у мелодрамы «Любовь Советского Союза» — в два раза. И чтобы далеко не ходить, у короткометражки «Через Москву» (за ней чаще всего показывают «Веном: Последний танец») — в четыре раза выше, без рекламы и промо.
— «Зять» показал уверенный старт, расположившись на третьем месте в топе с минимальным отрывом от первой строчки, — отмечает при этом президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. — Новая комедия с Дмитрием Нагиевым обогнала фэнтези «Огниво», но уступила релизу «Любовь Советского Союза», который идет на хорошем сарафане и отнимает часть аудитории. По объему зрителей комедия едва ли уступает лидерам, что также демонстрирует интерес публики.
Стоит отметить, что «Зятя» — если он так и останется в тени других фильмов — действительно будет жалко. Фильм похож на негласное соревнование в актерском и комическом ремесле между Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником. Видно, что каждый из них от всей души наслаждается возможностью играть в одном кадре с сильным и харизматичным партнером. Оба артиста сильные, умные, интеллигентные, с опытом в драме, что сразу добавляет «Зятю» очков у профессионалов, но, как оказывается, далеко не всех посетителей кинотеатров.
«Манюня» — топ по сборам.
«Манюня» продолжает править российской кассой второй уикенд подряд. В прошлый раз она собрала 139 млн рублей, в этот — 92 млн. Общая ее касса превысила четверть миллиарда. При этом прошлая киноверсия франшизы, «Манюня: Приключения в Москве», вышла менее полугода назад и остановилась на отметке 289 млн. Ясно, что «деревенский» выпуск этот рубеж преодолеет уже по итогам следующих выходных. Всё это делает «Манюню» идеальным примером входа нового российского семейного контента на кинотеатральный рынок.
— Любой узнаваемый бренд сегодня имеет потенциал в полном метре, — комментирует Ольга Зинякова. — Особенно удачно работают марки и персонажи, нацеленные на семейную аудиторию. Например, уже 5 декабря на экранах появится полнометражный фильм по мультфильму «Маша и Медведь». Один из самых популярных детских сериалов может выстрелить в прокате и добиться успеха, сопоставимого с «Лунтиком». И безусловным хитом российского проката обещает стать уже в третий раз такой литературный персонаж, как медвежонок Паддингтон. У него есть все шансы улучшить кассовый результат первых двух фильмов, ожидаем минимум 0,5 млрд рублей.
«Паддингтон» выйдет уже на этой неделе и составит серьезную конкуренцию любым, не только отечественным, семейным релизам. В том числе придется отправиться на заслуженный покой «Огниву», которое до сих пор держится в пятерке лидеров. В копилке фильма уже больше миллиарда рублей, поэтому его четвертое место в этот раз никого не должно смущать. Это просто еще 50 млн в и без того объемный кошелек.
Зато очень уверенно себя ощущает «Любовь Советского Союза». Мелодрама на втором месте по сборам, но в этот уикенд ей дали столько сеансов, сколько было нужно, и в итоге у нее самая высокая наработка за все три уикенда, 8,2 тыс. рублей. Для сравнения, в премьерный у нее было меньше 6 тыс., а во второй — меньше 7 тыс.. Сейчас у картины вполне приличные 20 человек на сеансе, и падение от уикенда к уикенду по сборам у нее низкое, как и у других хедлайнеров проката. В прежние времена нормальным считалось падение в 2−3 раза, потому что конкуренция была выше. Теперь это чаще всего примерно 1,5 раза.
— Это тенденция последних двух лет: качественного контента меньше, успешные релизы теперь работают вдолгую, — говорит Ольга Зинякова. — Чем больше хороших релизов в обойме, тем больше они собирают совокупно — так удается подогревать постоянный интерес к киноафише у зрителя. А длинная дистанция проката помогает не пропустить заинтересовавшую новинку.
Напоследок отметим, что хоррор с Хью Грантом «Еретик», закончивший уикенд на пятом месте с 34 млн рублей, собрал в общей сложности уже почти 150 млн, что для этого жанра в России серьезный успех. У картины наработка не хуже, чем у более раскрученных релизов, и падение ко второму уикенду тоже ниже чем в два раза.