Манюню распустили: семейная комедия осталась в топе российской кассы

Зато очень уверенно себя ощущает «Любовь Советского Союза». Мелодрама на втором месте по сборам, но в этот уикенд ей дали столько сеансов, сколько было нужно, и в итоге у нее самая высокая наработка за все три уикенда, 8,2 тыс. рублей. Для сравнения, в премьерный у нее было меньше 6 тыс., а во второй — меньше 7 тыс.. Сейчас у картины вполне приличные 20 человек на сеансе, и падение от уикенда к уикенду по сборам у нее низкое, как и у других хедлайнеров проката. В прежние времена нормальным считалось падение в 2−3 раза, потому что конкуренция была выше. Теперь это чаще всего примерно 1,5 раза.