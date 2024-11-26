Проехали постановку: создателей сайтов-зеркал для театралов ждет суд

В России раскрыли группу мошенников, ставших лидерами на рынке сайтов-двойников. Через месяц их ждут в суде. Преступники создавали десятки страниц- «зеркал», обманывая тысячи театралов. Театр Образцова смог самостоятельно вычислить их. В том, как не стать жертвой аферистов, покупая билеты на спектакли и шоу, особенно перед Новым годом, когда спрос на представления вырос на 70% по сравнению с прошлым годом, а спекулянты активизировались, — разбирались «Известия».
Как Театр кукол мошенников поймал.
Покупка билетов на спектакль или шоу стала настоящий квестом на внимательность. Спекулянты создают сайты-двойники, которые сложно отличить от настоящих. Многочисленные жертвы мошенников пишут жалобы в Минкультуры, Роскомнадзор, полицию. В Театре кукол Образцова решили не ждать, когда перекупщиков поймают и накажут, дирекция сама вычислила афериста.
— Конечно, необходимо доказать принадлежность сайта-двойника конкретному юридическому лицу. Но не всегда такая информация есть в открытом доступе, — рассказала «Известиям» директор Театра кукол имени Образцова Елена Булукова. — Как вариант в такой ситуации — осуществление контрольной закупки билетов с целью получения реквизитов организации, которая занимается их нелегальным распространением.
Театр приобретал билеты на собственные спектакли на сайтах-двойниках и, сопоставив выходные данные, выяснил, что во всех случаях нелегальным распространением занимается одна и та же организация. Масштаб деятельности огромный — десятки «дублеров».
Как говорит Булукова, театр должен обратиться в уполномоченные органы для возбуждения административного дела в отношении таких распространителей-нелегалов и привлечь их к ответственности. Наказанием будет штраф в размере до пятикратной стоимости одного билета. Над подобными санкциями спекулянты только посмеиваются.
Театр Образцова поступил иначе, сыграв на «улучшенном» качестве сайтов-двойников. Дело в том, что раньше на спекулянтских интернет-платформах была лишь афиша с названием постановки и кнопка «купить билет», а теперь мошенники нанимают дизайнеров, которые создают страницу, практически в точности копирующую официальный сайт учреждения культуры. Администраторы наполняют его контентом — фотографиями спектакля, актеров, занятых в нем. На левых платформах продают билеты и на дефицитные представления, и на не столь востребованные. Публикуют адрес и информацию, как добраться до театра. Затраты на создание подобных двойников оправдывают себя — неофиты ведутся на наполненный сайт.
— Мы обратили внимание на факт использования мошенниками интеллектуальной собственности театра без получения прав на такого рода деятельность, — пояснила Елена Булукова. — К интеллектуальной собственности могут относиться фотографии, описание спектаклей, художественное оформление, товарный знак театра. В таком случае мы можем потребовать не только незначительный штраф, но даже компенсацию в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Такой метод воздействия перспективный и действенный, так как позволяет не просто заблокировать ресурс (не так сложно создать новый), а привлечь к конкретной материальной ответственности.
Юристы театра подали иск в суд на возмещение ущерба из-за использования интеллектуальной собственности. Первое заседание запланировано на декабрь. «Известия» продолжат следить за процессом.
Растут как грибы.
Как рассказали в администрации Малого театра, им неоднократно поступали устные обращения от граждан, воспользовавшихся для приобретения билетов фальшивыми сайтами.
— Основные спорные вопросы возникали при замене или отмене наших спектаклей и при возврате стоимости приобретенных билетов, — рассказали в дирекции Малого. — Конфликтные ситуации регулируются администрацией театра исходя из имеющихся у нее возможностей. В правоохранительные органы ГАМТ России не обращался, в связи с отсутствием доказательств, так как представители сайтов-перекупщиков билеты приобретают через сайт Малого театра.
О неудачной попытке вычислить и наказать билетных спекулянтов «Известиям» рассказали и в Цирке Никулина на Цветном бульваре.
— Бороться с сайтами-двойниками бесполезно, также как и с перекупщиками, — считает руководитель пресс-службы цирка Юрий Никулин. — Рабочего механизма, насколько я знаю, пока что никто не придумал. У нас ни одна претензия до суда не доходила, так как сайты сразу убирают или переименовывают. Санкций тоже к ним не применишь — не к кому.
По его словам, цирк безуспешно пытается наказать тех, кто использует его логотипы.
— Аферисты получают письмо о нарушении авторских прав и товарных знаков. Но в ответ сайт просто исчезает из интернет-пространства. Найти их нереально. Они как грибы. Исчез один, появилось два подобных, — рассказывает Никулин.
Искать двойников сайта Цирка Никулина долго не пришлось. Билеты предлагают десятки ресурсов. Те, что выскакивают в поисковике первыми, — точная копия оригинала.
Вдохновившись примером Театра Образцова, «Известия» тоже решили вычислить владельцев сайтов, спекулирующих билетами. Одна из самых ярких театральных премьер — «Гамлет» с Антоном Шагиным в главной роли в Ленкоме Марка Захарова. Билеты на спектакль раскуплены на месяц вперед. На предновогодний спектакль 27 декабря на официальном сайте театра оставалось только три проходки: на 3-е место в 4-м ряду партера за 13,5 тыс. рублей, 4-й ряд 20-е место — 18 тыс., 4-й ряд 9-е место — 25 тыс. рублей.
Сайт-двойник предлагал те же места, но по цене 15,5 тыс., 20 тыс. и 27 тыс. рублей соответственно. На другом «зеркале» тоже есть в наличии эти же билеты. Только цена еще выше: 20,5 тыс., 27,8 тыс. и 37,5 тыс. рублей. Но у них продаются проходки и на другие места — всего 40 билетов стоимостью от 3,4 до 37,5 тыс. рублей. Около 60 билетов на спектакль разной ценовой категории — от 3 до 30 тыс. рублей — было и на третьем ресурсе. Кроме того, там предлагались билеты по завышенной цене еще в 15 столичных театров: МХТ имени Чехова, РАМТ, Малый, Ермоловой, Мастерскую Фоменко, Театр Наций и другие. Путем исследования «зеркал» «Известия» нашли одного владельца, которому принадлежало две из этих интернет-платформ. Билетное агентство работает под юрисдикцией ИП Иванов А. В.
Как театры борются с перекупщиками билетов.
По закону театры обязаны размещать на своих официальных сайтах информацию о всех легальных уполномоченных на реализацию билетов. Так учреждение может сократить количество покупок у спекулянтов.
— Существуют различные варианты борьбы с нелегальным рынком билетных спекулянтов, часть из них может быть реализована непосредственно театром, как то — судебная защита своей интеллектуальной собственности, блокировка «зеркал» сайта театра и т.п., — отметила Елена Булукова. — Некоторые театры идут путем изменения системы продаж. Например, вводя именные билеты. Эта мера, на мой взгляд, не решает проблемы, а для театров и зрителей создает дополнительные неудобства.
Первым именные билеты ввел Большой театр, но только на дефицитный «Щелкунчик». С 1 октября 2024 года в кассу и на сайт ГАБТ зритель идет только с паспортом. Затем Депкульт Москвы распространил такой режим продаж на 63 театра и 36 концертных площадок, подконтрольных ему. Новые правила будут действовать при приобретении билетов на мероприятия, запланированные с 15 марта.
Но именные проходки не спасли от спекулянтов «Щелкунчик» Большого. 25 ноября ГАБТ сообщил, что отныне никаких очередей и битв в кассах на новогодний балет не будет. Билеты можно приобрести только онлайн. 2 декабря в 10:00 мск они появятся на официальном сайте. Кроме того, часть из них можно будет приобрести на интернет-аукционе. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица.
Как отличить спекулянта.
Как рассказала «Известиям» генеральный директор Kassir.ru Елена Глуховская, число проданных билетов на семейные новогодние мероприятия увеличивается практически на 70% год к году.
— Но, к сожалению, проблемы со спекулянтами остаются, — говорит Елена Глуховская. — Это могут быть как перекупщики, так и просто мошенники. Часто они делают сайты, доменные имена которых созвучны с названием площадки или адресом билетного оператора, и продают билеты по завышенным ценам или в принципе несуществующие билеты.
Чтобы отличить оригинальный сайт от левого, обратите внимание на доменное имя. Как правило, у официальных порталов российских театров, концертных залов и других площадок — домен RU. Внимательно читайте название латиницей. Мошенники часто меняют в названии буквы местами или одну на другую, ставят тире или цифру в имени. У двойников есть раздел «Доставка и оплата билетов». Театры билеты не доставляют. Их можно приобрести и тут же распечатать или сохранить себе на устройстве. На оригинальном сайте есть подробная информация о театре, его коллективе, руководстве, юридические и установочные документы, контакты разных подразделений и служб. У агентств-спекулянтов — чаще всего только телефон для обратной связи.