Проехали постановку: создателей сайтов-зеркал для театралов ждет суд

Сайт-двойник предлагал те же места, но по цене 15,5 тыс., 20 тыс. и 27 тыс. рублей соответственно. На другом «зеркале» тоже есть в наличии эти же билеты. Только цена еще выше: 20,5 тыс., 27,8 тыс. и 37,5 тыс. рублей. Но у них продаются проходки и на другие места — всего 40 билетов стоимостью от 3,4 до 37,5 тыс. рублей. Около 60 билетов на спектакль разной ценовой категории — от 3 до 30 тыс. рублей — было и на третьем ресурсе. Кроме того, там предлагались билеты по завышенной цене еще в 15 столичных театров: МХТ имени Чехова, РАМТ, Малый, Ермоловой, Мастерскую Фоменко, Театр Наций и другие. Путем исследования «зеркал» «Известия» нашли одного владельца, которому принадлежало две из этих интернет-платформ. Билетное агентство работает под юрисдикцией ИП Иванов А. В.