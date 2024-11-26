В чем сила, Барт: французский философ о русском кино, советский поэт — о смехе

Впрочем, и для маленьких читателей рисунки и тексты этой плеяды писателей и художников — настоящее лакомство. И прививка хорошего вкуса на всю жизнь. Хороший пример — новый сборник «Сказки о дракончике и другие истории». С одной стороны, Сапгир виртуозно воплощает здесь детскую логику: многие сюжеты, особенно про дракончика на шоколадном заводе и фабрике мороженого, будто придуманы ребенком, который сам мечтает наесться сладостей без ограничений. С другой же стороны, нельзя не заметить вполне себе авангардные лексические игры в поэтической части книги. «В стране Хохотании / Жили смеянцы: / Смеяшка, Смеюрка, / Смеян, Смехотурка, / Смешила, Смешок, / Смеха полный мешок, / Смешурка, Смишутка, / Смешинка и Шутка, / Смешун заводной / И просто — Смешной» (кстати, почему-то именно этот фрагмент во многих изданиях купируют, но не здесь).