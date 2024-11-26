Медведев назвал удары вглубь РФ переходом за любые красные линии

Ракетные удары вглубь территории Российской Федерации нарушают все возможные красные линии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Уже всё, что происходит — это переход за любые красные линии», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью Al Arabiya.
Медведев подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин «чётко сформулировал свою позицию», утвердив «новые основы ядерного сдерживания».
Ранее Медведев выразил мнение, что западным государствам лучше отказаться от поддержки Киева. Он прокомментировал удар российской баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по оборонному объекту на Украине.
В интервью телеканалу Al Arabiya Медведев подчеркнул, что все страны мира будут учитывать боевой опыт ВС РФ по противодействию беспилотным летательным аппаратам и другим техническим новинкам.