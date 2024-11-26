Байден помиловал двух индеек перед Днём благодарения

Действующий американский лидер Джо Байден провёл традиционную символическую церемонию помилования двух индеек, мероприятие состоялось на Южной лужайке Белого дома.
В этом году президент США помиловал индеек, которых назвали Персик и Цветок. Птиц вырастили на ферме в Миннесоте.
В сообщении Белого дома отмечается, что индейка по кличке Персик весит примерно 18,6 килограмма, а Цветок — около 18,1 килограмма. После церемонии помилования индеек вернут на ферму, где они станут «амбассадорами по сельскому хозяйству».
День благодарения в США ежегодно отмечается в четвёртый четверг ноября. Первым президентом Соединённых Штатов, который помиловал индейку, стал Джон Кеннеди.
Традиционно индейкам дают дополняющие друг друга по смыслу клички. В частности, в 2023 году Байден помиловал индеек, которых назвали Свобода и Колокол.