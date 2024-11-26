Что произошло в Иркутске в ночь на 26 ноября 2024: последние новости

16-летний парень пострадал из-за конфликта с охранником в Иркутске.
По версии мужчины, школьники несколько дней приходили в ТЦ и мешали посетителям. Ругались матом, курили электронные сигареты. При этом все просьбы покинуть зал игнорировали. Тогда охранник попытался вывести парней, однако началась потасовка.
Состав сошел с рельсов в Тайшете.
Из-за происшествия повредилось 30 метров железнодорожного пути. К счастью, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.
Очередной рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Иркутской области.
За неделю заболело 18 139 человек, а это гораздо больше, чем показатели с 11 по 17 ноября — тогда зафиксировали 16 716 случаев. Также один сибиряк заболел гриппом.