Иноагент Штефанов ответил на обвинения в изнасиловании стримерши Миры

Блогер Александр Штефанов*отреагировал на обвинения в изнасиловании, он заявил, что «никогда не применял физического насилия» к девушкам.
В изнасиловании Штефанова обвинила стримерша Мира. Её пост обнародован в соцсети X**.
«Она писала мне, моей девушке, регулярно рассказывала обо мне всякие небылицы за глаза, но я никак их не комментировал», — сказал он журналистам и выразил мнение, что Мира «пытается привлечь к себе внимание».
Стримерша в своей публикации утверждает, что попытка изнасилования произошла в 2020 году, когда ей было 20 лет. По словам Миры, Штефанов, которому на тот момент был 21 год, пытался её изнасиловать, бил, а также хотел «выкинуть голой на лестницу». Она добавила, что это произошло дома у блогера.
Штефанов утверждает, что Мира «психически нездорова». Он добавил, что девушка лечилась в психоневрологическом диспансере. Иноагент отметил, что не состоял с Мирой в длительных отношениях.
Напомним, Штефанов был внесён в реестр иноагентов летом 2023 года. Ранее сообщалось, что суд оштрафовал блогера на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Соцсеть заблокирована в РФ по требоавнию Генпрокуратуры.