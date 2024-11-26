Иноагент Штефанов ответил на обвинения в изнасиловании стримерши Миры

Стримерша в своей публикации утверждает, что попытка изнасилования произошла в 2020 году, когда ей было 20 лет. По словам Миры, Штефанов, которому на тот момент был 21 год, пытался её изнасиловать, бил, а также хотел «выкинуть голой на лестницу». Она добавила, что это произошло дома у блогера.