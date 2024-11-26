Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 ноября 2024

Погода в Иркутске 26 ноября 2024 обещает переменную облачность и снег. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть небольшой ветер, 3−8 м/с. Днем потеплеет до −4…-6 градусов, ночью шкала термометра опустится до −9…-11.
Погода в Иркутске 26 ноября 2024.
— Переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −9…-14, местами −19…-24, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Так в Усть-Кутском, Киренском, Катангском и северо-восточных районах после захода солнца похолодает до −28…-33, местами 35…-40. Днем ожидается −4…-9, в Катангском и северо-восточных районах −19…-24, в западных +2…-3. Вот что обещает погода в Иркутске 26 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что черного грифа выхаживают в Иркутском зоопарке.