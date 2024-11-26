Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 ноября 2024

Так в Усть-Кутском, Киренском, Катангском и северо-восточных районах после захода солнца похолодает до −28…-33, местами 35…-40. Днем ожидается −4…-9, в Катангском и северо-восточных районах −19…-24, в западных +2…-3. Вот что обещает погода в Иркутске 26 ноября 2024.