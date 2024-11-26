Еще одну партию гуманитарного груза отправили из Иркутска в зону СВО

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Иркутска «за ленточку». Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, в сборе принимали участие волонтеры и общественные организации из областного центра, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Усть-Илимска, а также Иркутского и Киренского районов.