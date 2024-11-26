Еще одну партию гуманитарного груза отправили из Иркутска в зону СВО

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Иркутска «за ленточку». Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, в сборе принимали участие волонтеры и общественные организации из областного центра, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Усть-Илимска, а также Иркутского и Киренского районов.
— Список необходимого составляют сами бойцы. В этот раз им доставят 15 мотоциклов, квадроцикл, различное оборудование, медицинские принадлежности для госпиталей, маскировочные сети, окопные свечи, вещи и обувь, спальные мешки, матрасы. Дети написали много писем, собственными руками сделали подарки для военных, — рассказал председатель Иркутской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Коль.
С апреля 2024 это уже восьмая фура. Благодаря помощи неравнодушных собрали более 160 тонн гуманитарного груза.