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Еще одну партию гуманитарного груза отправили из Иркутска в зону СВО

Бойцы получат 15 мотоциклов, квадроцикл, медицинские принадлежности и другое.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Иркутска «за ленточку». Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, в сборе принимали участие волонтеры и общественные организации из областного центра, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Усть-Илимска, а также Иркутского и Киренского районов.

— Список необходимого составляют сами бойцы. В этот раз им доставят 15 мотоциклов, квадроцикл, различное оборудование, медицинские принадлежности для госпиталей, маскировочные сети, окопные свечи, вещи и обувь, спальные мешки, матрасы. Дети написали много писем, собственными руками сделали подарки для военных, — рассказал председатель Иркутской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Коль.

С апреля 2024 это уже восьмая фура. Благодаря помощи неравнодушных собрали более 160 тонн гуманитарного груза.