Пентагон: США ещё не оценили ущерб от испытаний ракеты «Орешник»

В Соединённых Штатах ещё не оценили ущерб от испытаний ракетной системы средней дальности «Орешник», заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
«Мы ещё изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию», — сказала она.
Заявление прозвучало в ходе брифинга. Журналисты задали соответствующий вопрос.
Напомним, ВС РФ применили ракету «Орешник» для удара по военному заводу в Днепропетровске. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что это стало ответом на удары с применением западных дальнобойных ракет.
Путин подчеркнул, что РФ имеет достаточные запасы нового вооружения и продолжит испытания.
Ранее сообщалось, что Киев пустил иностранных репортёров к обломкам «Орешника».