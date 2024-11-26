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Пентагон: США ещё не оценили ущерб от испытаний ракеты «Орешник»

ВС РФ иприменили ракету «Орешник» для удара по военному заводу на Украине.
Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах ещё не оценили ущерб от испытаний ракетной системы средней дальности «Орешник», заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

«Мы ещё изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию», — сказала она.

Заявление прозвучало в ходе брифинга. Журналисты задали соответствующий вопрос.

Напомним, ВС РФ применили ракету «Орешник» для удара по военному заводу в Днепропетровске. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что это стало ответом на удары с применением западных дальнобойных ракет.

Путин подчеркнул, что РФ имеет достаточные запасы нового вооружения и продолжит испытания.

Ранее сообщалось, что Киев пустил иностранных репортёров к обломкам «Орешника».