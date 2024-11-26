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Компания Маска запустила разработку роборуки с подключением к мозгу

Цель проекта состоит в том, чтобы позволить парализованным пациентам через специальный мозговой имплантат управлять роботизированной рукой.

Источник: Аргументы и факты

В США проводиться разработка роботизированной руки, которая подключается к человеческому мозгу. Подробности сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, работу контролирует компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink. Специалисты планируют помогать возвращаться к обычной жизни парализованным пациентам.

Предполагается, что через специальный мозговой имплантат люди смогут управлять роборукой. Пока испытания проводятся в лабораториях, тестировать метод на людях начнут только через несколько лет.

«Это важный шаг к восстановлению не только цифровой свободы, но и физической», — указали авторы проекта.

Благодаря новой модели пациенты смогут работать с помощью компьютерного курсора. Кроме того, им будет доступен планшет и другие цифровые инструменты, а также видеоигры.

Ранее сообщалось, что зрительный имплант от компании Маска позволит видеть даже людям, которые являются незрячими от рождения. Сначала качество изображения будет низким, однако со временем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.