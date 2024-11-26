Компания Маска запустила разработку роборуки с подключением к мозгу

В США проводиться разработка роботизированной руки, которая подключается к человеческому мозгу. Подробности сообщает агентство Bloomberg.
По данным СМИ, работу контролирует компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink. Специалисты планируют помогать возвращаться к обычной жизни парализованным пациентам.
Предполагается, что через специальный мозговой имплантат люди смогут управлять роборукой. Пока испытания проводятся в лабораториях, тестировать метод на людях начнут только через несколько лет.
«Это важный шаг к восстановлению не только цифровой свободы, но и физической», — указали авторы проекта.
Благодаря новой модели пациенты смогут работать с помощью компьютерного курсора. Кроме того, им будет доступен планшет и другие цифровые инструменты, а также видеоигры.
Ранее сообщалось, что зрительный имплант от компании Маска позволит видеть даже людям, которые являются незрячими от рождения. Сначала качество изображения будет низким, однако со временем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.