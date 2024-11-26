Олбани
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024

Отопление отключат в двух округах Иркутска 26 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024 коснется Свердловского и Октябрьского округов. Связано это с проведением ремонта, который предотвратит появление аварийных ситуаций зимой. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024.

— Проведём ремонт тепловой сети по улице Лыткина, 29а и в микрорайоне Первомайский, 11, — уточнил оператор.

Работы начнутся с самого утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся с девяти часов утра, закончатся ближе к вечеру. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что настоящая трагедия произошла в Братске в июле 2024. Пьяная женщина решила покормить новорожденную дочь и уснула. Ребенок остался лежать рядом с ней на пеленке. Она прикрыла ему нос и рот грудью, младенец начал задыхаться, позже погиб.