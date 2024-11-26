Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024 коснется Свердловского и Октябрьского округов. Связано это с проведением ремонта, который предотвратит появление аварийных ситуаций зимой. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
Отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024.
— Проведём ремонт тепловой сети по улице Лыткина, 29а и в микрорайоне Первомайский, 11, — уточнил оператор.
Работы начнутся с самого утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнутся с девяти часов утра, закончатся ближе к вечеру. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.
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