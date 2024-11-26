Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2024

Ранее КП-Иркутск сообщала, что настоящая трагедия произошла в Братске в июле 2024. Пьяная женщина решила покормить новорожденную дочь и уснула. Ребенок остался лежать рядом с ней на пеленке. Она прикрыла ему нос и рот грудью, младенец начал задыхаться, позже погиб.