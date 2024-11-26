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Десятибалльные пробки в Иркутске утром 26 ноября 2024 парализовали движение

Пробки в Иркутске утром 26 ноября достигли десяти баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске утром 26 ноября 2024 достигли максимальных десяти баллов. Судя по картам, движение парализовало на улице Партизанской, Депутатской, Советской. Водители встали в ожидании на Байкальской и плотине ГЭС.

Пробки в Иркутске утром 26 ноября 2024.

Многокилометровые очереди собрались на Маяковского и Иркутном мосту. В это время по Глазковскому и Академическому мостам можно проехать спокойно.

Снегопад, не прекращающийся вот уже который день, сделал свое дело. Не помогают даже рабочие машины и дворники, которые круглосуточно чистят улицы. Сейчас водителям остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске утром 26 ноября рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление отключат в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска к девяти часам утра.