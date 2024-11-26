Десятибалльные пробки в Иркутске утром 26 ноября 2024 парализовали движение

Снегопад, не прекращающийся вот уже который день, сделал свое дело. Не помогают даже рабочие машины и дворники, которые круглосуточно чистят улицы. Сейчас водителям остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске утром 26 ноября рассосутся и движение восстановится.