Десятибалльные пробки в Иркутске утром 26 ноября 2024 парализовали движение

Пробки в Иркутске утром 26 ноября 2024 достигли максимальных десяти баллов. Судя по картам, движение парализовало на улице Партизанской, Депутатской, Советской. Водители встали в ожидании на Байкальской и плотине ГЭС.
Пробки в Иркутске утром 26 ноября 2024.
Многокилометровые очереди собрались на Маяковского и Иркутном мосту. В это время по Глазковскому и Академическому мостам можно проехать спокойно.
Снегопад, не прекращающийся вот уже который день, сделал свое дело. Не помогают даже рабочие машины и дворники, которые круглосуточно чистят улицы. Сейчас водителям остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске утром 26 ноября рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление отключат в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска к девяти часам утра.