Театр Образцова нашел способ борьбы со спекулянтами с сайтов-двойников

В Театре кукол Образцова решили не ждать, когда перекупщиков поймают и накажут. Юристы обратили внимание на факты использования двойниками интеллектуальной собственности театров без получения прав на такого рода деятельность.
«К интеллектуальной собственности могут относится фотографии спектаклей, описание спектаклей, художественное оформление, товарный знак театра. В таком случае театр может потребовать даже компенсацию в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Такой метод воздействия считаем перспективным и действенным, так как он позволяет не просто заблокировать ресурс в сети интернет (не так сложно создать новый), а привлечь к конкретной материальной ответственности», — рассказала «Известиям» директор Театра Образцова Елена Булукова.
Театру необходимо доказать принадлежность сайта-двойника конкретному юридическому лицу, но не всегда такая информация есть в открытом доступе. По словам Елены Булуковой, театр сделал контрольные закупки билетов на собственные спектакли с целью получения реквизитов организации, которая занимается их нелегальным распространением.
Сопоставление реквизитов сайтов-двойников позволило выяснить, что во всех случаях нелегальным распространением занимается одна и та же организация.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Проехали постановку: создателей сайтов-зеркал для театралов ждет суд.