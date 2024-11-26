Театр Образцова нашел способ борьбы со спекулянтами с сайтов-двойников

«К интеллектуальной собственности могут относится фотографии спектаклей, описание спектаклей, художественное оформление, товарный знак театра. В таком случае театр может потребовать даже компенсацию в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Такой метод воздействия считаем перспективным и действенным, так как он позволяет не просто заблокировать ресурс в сети интернет (не так сложно создать новый), а привлечь к конкретной материальной ответственности», — рассказала «Известиям» директор Театра Образцова Елена Булукова.