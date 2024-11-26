Сакс: Бауэру после слов об ударах по РФ следует запретить говорить

Главе военного комитета Североатлантического альянса адмиралу Робу Бауэру после его высказывания об ударах по Российской Федерации следует «запретить говорить», заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Он подчеркнул, что действия Бауэра могут стать причиной ядерного конфликта.
«Такой человек не должен говорить. Он военный чиновник и не должен определять политику, которая может поставить нас на путь ядерной войны. Это отвратительно», — сказал Сакс.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Сакс выразил мнение, что Бауэр является «безрассудным» человеком. Кроме того, главе комитета НАТО не хватает ответственности, а также «знаний дипломатии».
По словам Сакса, Бауэр не должен занимать свой пост, так как он «представляет угрозу для человечества».
Ранее Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по российской территории на случай вооружённого конфликта стран блока с РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, в Североатлантическом альянсе не дочитали обновлённую ядерную доктрину Российской Федерации.