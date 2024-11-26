Два столичных педагога получили по 1 млн тенге

В Астане состоялась торжественная церемония награждения финалистов национальной премии «Учитель Казахстана-2024», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Это казахстанский этап международного конкурса «Глобальная премия учителей», учреждённого Varkey Foundation. В нём главный приз в размере одного миллиона долларов США будет вручен лучшим учителям мира за вклад в образование.
В этом году конкурс показал рекорд, в нём приняли участие более 2200 педагогов со всего Казахстана, из них отобраны 10 лучших педагогов. В их числе два столичных учителя. Это учитель математики школы-лицея № 71 Октябрьина Жунис и учитель казахского языка и литературы экономического лицея Нуржан Байсаков. Каждому из них вручен денежный приз в размере 1 млн тенге.