Два столичных педагога получили по 1 млн тенге

В этом году конкурс показал рекорд, в нём приняли участие более 2200 педагогов со всего Казахстана, из них отобраны 10 лучших педагогов. В их числе два столичных учителя. Это учитель математики школы-лицея № 71 Октябрьина Жунис и учитель казахского языка и литературы экономического лицея Нуржан Байсаков. Каждому из них вручен денежный приз в размере 1 млн тенге.