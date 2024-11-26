Строительство модульного терминала внутренних линий завершили в Иркутске

Модульный терминал внутренних линий построили в Иркутске, на работы выделили 585 миллионов рублей. Качество работ оценили президент России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
Рабочие возвели одноэтажный модульный пассажирский павильон площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Предусмотрели зону прилета и выдачи багажа, зону ожидания и зону для встречающих. Для увеличения пропускной способности авиапредприятия в действующем терминале установят дополнительные стойки регистрации.
— Этот объект необходим на то время, пока будет решаться вопрос с переносом действующего аэропорта. Его пассажиропоток в этом году ожидается на уровне четырех миллионов человек. Временный павильон необходим для повышения комфорта пассажиров, — уточнил Игорь Кобзев.
Строительство терминала — это один из этапов реконструкции предприятия, которую необходимо провести по Указу президента РФ «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области».
Кстати, для удобства пассажиров на парковке аэропорта изменят подъездные пути и схемы парковки на привокзальной площади, увеличат количество въездов и выездов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что еще одну партию гуманитарного груза отправили из Иркутска в зону СВО.