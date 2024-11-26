Строительство модульного терминала внутренних линий завершили в Иркутске

— Этот объект необходим на то время, пока будет решаться вопрос с переносом действующего аэропорта. Его пассажиропоток в этом году ожидается на уровне четырех миллионов человек. Временный павильон необходим для повышения комфорта пассажиров, — уточнил Игорь Кобзев.