В Красноярском крае закончили благоустройство ещё одного сквера

Об этом сообщили в министерстве строительства Красноярского края.
На месте бывшего пустыря создали культурное пространство с зонами для массовых мероприятий, детской площадкой, прогулочными дорожками и местами для отдыха. Теперь жители села могут проводить здесь праздники, устраивать пикники, фотографироваться, наблюдать за детьми на канатном комплексе и качелях.
Сквер оборудован современной системой освещения, дорожки выложены брусчаткой, а вход украшает арка с гирляндой. Центральной частью нового пространства стал арт-объект «Семья».
Местные жители уже называют сквер новой точкой притяжения и собираются активно использовать его для досуга и мероприятий.