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В Красноярском крае закончили благоустройство ещё одного сквера

В селе Красная Поляна появился сквер «Огоньки».

Источник: Минстрой Красноярского края

Об этом сообщили в министерстве строительства Красноярского края.

На месте бывшего пустыря создали культурное пространство с зонами для массовых мероприятий, детской площадкой, прогулочными дорожками и местами для отдыха. Теперь жители села могут проводить здесь праздники, устраивать пикники, фотографироваться, наблюдать за детьми на канатном комплексе и качелях.

Сквер оборудован современной системой освещения, дорожки выложены брусчаткой, а вход украшает арка с гирляндой. Центральной частью нового пространства стал арт-объект «Семья».

Местные жители уже называют сквер новой точкой притяжения и собираются активно использовать его для досуга и мероприятий.