В Красноярском крае закончили благоустройство ещё одного сквера

На месте бывшего пустыря создали культурное пространство с зонами для массовых мероприятий, детской площадкой, прогулочными дорожками и местами для отдыха. Теперь жители села могут проводить здесь праздники, устраивать пикники, фотографироваться, наблюдать за детьми на канатном комплексе и качелях.