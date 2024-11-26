Более 60 катков и хоккейных коробок откроют в Новосибирске

Нынешней зимой провести время активно и с пользой в Новосибирске можно будет на свыше 60 хоккейных коробках и катках. Причём некоторые из них уже открыты и ожидают жителей и гостей города.
Информацию опубликовал мэр Максим Кудрявцев в своём telegram-канале.
Так, с прошлой недели люди уже катаются и играют на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере, в Затулинском и Центральном парках.
Совсем скоро также весело будет на ледовых площадках в парках имени С. М. Кирова, «Березовая роща», «Заельцовский», «Сосновый бор», «У моря Обского», «Бугринская роща», «Арена», «Михайловская набережная».
«Приходите провести время увлекательно и с пользой!» — написал мэр Новосибирска.