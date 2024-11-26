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Более 60 катков и хоккейных коробок откроют в Новосибирске

Некоторые уже ждут любителей активного отдыха.

Источник: Аргументы и факты

Нынешней зимой провести время активно и с пользой в Новосибирске можно будет на свыше 60 хоккейных коробках и катках. Причём некоторые из них уже открыты и ожидают жителей и гостей города.

Информацию опубликовал мэр Максим Кудрявцев в своём telegram-канале.

Так, с прошлой недели люди уже катаются и играют на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере, в Затулинском и Центральном парках.

Совсем скоро также весело будет на ледовых площадках в парках имени С. М. Кирова, «Березовая роща», «Заельцовский», «Сосновый бор», «У моря Обского», «Бугринская роща», «Арена», «Михайловская набережная».

«Приходите провести время увлекательно и с пользой!» — написал мэр Новосибирска.