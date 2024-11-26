В Новосибирске разработали отечественный ускоритель для ткацкого станка

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали полностью отечественную инновационную разработку для ткацких станков. Устройство позволит увеличить производительность оборудования и качество итоговой продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ускоритель прокладчика уточной нити ткацкого станка представляет собой устройство, которое работает как поршневой двигатель и управляется сигналами от других частей станка, таких как энкодер (устройство, которое определяет угол поворота вращающегося объекта)», — цитирует пресс-служба аспиранта кафедры электротехнических комплексов НГТУ Семена Бурманова.
По словам разработчика, в числе конкурентных преимуществ — стоимость (немногочисленные аналоги стоят на 30−35% дороже), производительность на 40% выше аналогов, ремонтопригодность — продукт полностью собран из отечественных комплектующих, а также наличие программного обеспечения, которое позволяет управлять ускорителем и отслеживать процесс работы ткацкого оборудования.
ПО можно адаптировать под ткацкие станки разного вида, что делает его универсальным. Основные потребители — предприятия легкой промышленности, производящие оборудование для ткацких фабрик.
На текущий момент готов опытный образец устройства, пройден этап лабораторных испытаний (процесс запуска и отладки устройства). Сейчас команда готовится к испытаниям на производстве.
«На рынке представлены ускорители, принцип которых основан на деформации пускающего тела и запасания им потенциальной энергии, которая высвобождается в момент пуска иглы. У большинства ускорителей нет возвратного механизма, который позволяет сделать процесс беспрерывным. Разработанный нами ускоритель предоставляет возможность беспрерывной работы устройства, а также контроль скорости и положения иглы», — добавил Бурманов.