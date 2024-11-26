В Новосибирске разработали отечественный ускоритель для ткацкого станка

«На рынке представлены ускорители, принцип которых основан на деформации пускающего тела и запасания им потенциальной энергии, которая высвобождается в момент пуска иглы. У большинства ускорителей нет возвратного механизма, который позволяет сделать процесс беспрерывным. Разработанный нами ускоритель предоставляет возможность беспрерывной работы устройства, а также контроль скорости и положения иглы», — добавил Бурманов.