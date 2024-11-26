Улетели крыши и заборы: что происходит во Владивостоке из-за обещанного циклона

«Днем непогода сохранится, также прогнозируется штормовой ветер с порывами до 34 м/с», — предупредили горожан в МЦУ Владивостока.
Первые проблемы из-за ураганного ветра во Владивостоке уже появились. Так, объездная трасса оказалась покрыта тонким слоем льда — первое ДТП произошло с участием фуры: машина вылетела на обочину.
В центре города также много ЧП: на улице Пологой дерево упало на машины, на Эгершельде и улице Алеутской ветер сдул крыши. На улице Постышева в районе подземного перехода ветром сдуло часть металлического забора.
Горожан призывают не выходить на улицу, не пользоваться личным транспортном и не парковать его под деревьями. Непогода продлится до среды.
Напомним, о штормовом предупреждении жителей Владивостока извещали заранее. Ночью после дождя в городе может образоваться гололедица.