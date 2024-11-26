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Улетели крыши и заборы: что происходит во Владивостоке из-за обещанного циклона

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке 26 ноября, как и обещали синоптики, поднялся штормовой ветер. С самого утра в городе происходят ЧП.

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Источник: Агентство «Москва»

«Днем непогода сохранится, также прогнозируется штормовой ветер с порывами до 34 м/с», — предупредили горожан в МЦУ Владивостока.

Первые проблемы из-за ураганного ветра во Владивостоке уже появились. Так, объездная трасса оказалась покрыта тонким слоем льда — первое ДТП произошло с участием фуры: машина вылетела на обочину.

В центре города также много ЧП: на улице Пологой дерево упало на машины, на Эгершельде и улице Алеутской ветер сдул крыши. На улице Постышева в районе подземного перехода ветром сдуло часть металлического забора.

Горожан призывают не выходить на улицу, не пользоваться личным транспортном и не парковать его под деревьями. Непогода продлится до среды.

Напомним, о штормовом предупреждении жителей Владивостока извещали заранее. Ночью после дождя в городе может образоваться гололедица.