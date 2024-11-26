Депутат Гаврилов предупредил о мошенниках при рефинансировании кредитов

По его словам, на рынке наблюдается всплеск развития недобросовестных компаний-посредников. Они обещают помощь при объединении кредитов, однако исчезают с полученной предоплатой.
Некоторые злоумышленники работают по другой схеме. Они предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов.
«Несмотря на то, что ежемесячный платеж может уменьшиться, общая сумма переплаты возрастает из-за увеличения срока кредитования. Это актуально, если разница в процентных ставках между текущими кредитами и новым кредитом невелика», — обратил внимание парламентарий.
Особенно внимательными нужно быть в ситуации с залоговым имуществом. Если объединять ипотеку и автомобильный кредит, то не получится гибко управлять платежами. Например, ранее при финансовых трудностях можно было отдавать приоритет тем выплатам, которые касаются залогового кредита. После объединения риск потерять имущество возрастает.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничеств с налоговыми уведомлениями и декларациями. Они требуют «задекларировать» хранящиеся дома наличные и даже обещают свою помощь.