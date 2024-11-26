Депутат Гаврилов предупредил о мошенниках при рефинансировании кредитов

Особенно внимательными нужно быть в ситуации с залоговым имуществом. Если объединять ипотеку и автомобильный кредит, то не получится гибко управлять платежами. Например, ранее при финансовых трудностях можно было отдавать приоритет тем выплатам, которые касаются залогового кредита. После объединения риск потерять имущество возрастает.