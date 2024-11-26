В Хабаровском крае стартовал новый проект для поддержки ветеранов СВО

Новый проект для поддержки ветеранов спецоперации стартовал в Хабаровском крае. Теперь они и их семьи могут воспользоваться платформой СВОИРОДНЫЕ.РФ для получения социальной, психологической и юридической помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.