В Хабаровском крае стартовал новый проект для поддержки ветеранов СВО

Новый проект для поддержки ветеранов спецоперации стартовал в Хабаровском крае. Теперь они и их семьи могут воспользоваться платформой СВОИРОДНЫЕ.РФ для получения социальной, психологической и юридической помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проект запустил фонд «Защитники Отечества» вместе с командой героя труда РФ, доктора Дениса Проценко. Сайт охватывает широкий спектр тем, там есть практичные речевые модули, которые помогут наладить общение с героями.
Особое внимание уделено справочной информации: на сайте можно найти перечень мер поддержки, а также рекомендации для семей военных.
Для Хабаровского края проект имеет особое значение. Семьи защитников уже оценили его по достоинству. Он решает текущие задачи и помогает укрепить связи между обществом и военными.
Ознакомиться с материалами о реабилитации, профилактике социальных рисков и прочем можно на платформе уже сейчас.