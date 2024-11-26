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В Хабаровском крае стартовал новый проект для поддержки ветеранов СВО

Платформа уже получила отклик среди семей защитников.

Источник: Комсомольская правда

Новый проект для поддержки ветеранов спецоперации стартовал в Хабаровском крае. Теперь они и их семьи могут воспользоваться платформой СВОИРОДНЫЕ.РФ для получения социальной, психологической и юридической помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проект запустил фонд «Защитники Отечества» вместе с командой героя труда РФ, доктора Дениса Проценко. Сайт охватывает широкий спектр тем, там есть практичные речевые модули, которые помогут наладить общение с героями.

Особое внимание уделено справочной информации: на сайте можно найти перечень мер поддержки, а также рекомендации для семей военных.

Для Хабаровского края проект имеет особое значение. Семьи защитников уже оценили его по достоинству. Он решает текущие задачи и помогает укрепить связи между обществом и военными.

Ознакомиться с материалами о реабилитации, профилактике социальных рисков и прочем можно на платформе уже сейчас.