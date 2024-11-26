Площадь Ленина в Хабаровске начали готовить к Новому году

На площади появятся уже полюбившиеся жителям арт-объекты, такие как «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки» и «Хлопушки». В этом году организаторы добавят новые инсталляции, в том числе две ледяные чаши и три ледовые горки. Самую большую горку украсят знаковыми символами Хабаровского края: Утесом, памятником Муравьеву-Амурскому и колесом обозрения.