Площадь Ленина в Хабаровске начали готовить к Новому году

В Хабаровске начали устанавливать новогоднюю ель на площади Ленина. В этом году власти утвердили концепцию оформления площади имени Ленина в атмосфере традиционного зимнего праздника, сообщает пресс-служба краевого правительства.
На площади появятся уже полюбившиеся жителям арт-объекты, такие как «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки» и «Хлопушки». В этом году организаторы добавят новые инсталляции, в том числе две ледяные чаши и три ледовые горки. Самую большую горку украсят знаковыми символами Хабаровского края: Утесом, памятником Муравьеву-Амурскому и колесом обозрения.
«Оформление будет в стиле новогодней классики, чтобы напомнить жителям о зимних праздниках, знакомых с детства», — отметили в правительстве.
Организаторы новогоднего городка установят отапливаемые павильоны, где пройдет ярмарка предпринимателей «Амурфест. Зима». Это мероприятие станет частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и предложит посетителям разнообразные товары и сувениры.
Жители смогут насладиться традиционным новогодним антуражем уже совсем скоро — открытие праздничной площади власти состоится в декабре.