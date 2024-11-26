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Глава МО Эстонии Певкур призвал союзников не отправлять войска на Украину

«Риски от совершения таких шагов перевешивают преимущества».

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что союзникам Киева не следует не отправлять военных на Украину, пишет The Hill.

Певкур заявил, что это связано с тем, что «риски от совершения таких шагов перевешивают преимущества».

«Европейские лидеры, согласно сообщениям, обсуждают, отправлять ли войска на Украину для тренировки и помощи. Однако Певкур заявил, что риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что Певкур сделал данное заявление на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе. Оно прозвучало в ходе встречи с журналистами.

Напомним, по данным СМИ, Франция и Британия возобновили дискуссии о возможной отправке военных на Украину.

Ранее политик Флориан Филиппо заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон предаст Францию в случае отправки войск на Украину. Лидер французской партии «Патриоты» подчеркнул, что речь идёт об угрозе начала третьего мирового конфликта.