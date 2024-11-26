Глава МО Эстонии Певкур призвал союзников не отправлять войска на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что союзникам Киева не следует не отправлять военных на Украину, пишет The Hill.
Певкур заявил, что это связано с тем, что «риски от совершения таких шагов перевешивают преимущества».
«Европейские лидеры, согласно сообщениям, обсуждают, отправлять ли войска на Украину для тренировки и помощи. Однако Певкур заявил, что риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа», — говорится в публикации.
В материале уточняется, что Певкур сделал данное заявление на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе. Оно прозвучало в ходе встречи с журналистами.
Напомним, по данным СМИ, Франция и Британия возобновили дискуссии о возможной отправке военных на Украину.
Ранее политик Флориан Филиппо заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон предаст Францию в случае отправки войск на Украину. Лидер французской партии «Патриоты» подчеркнул, что речь идёт об угрозе начала третьего мирового конфликта.