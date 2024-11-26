Отец скрывал шестилетнего сына от жены и приставов в Усть-Илимском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяная жительница Братска кормила новорожденную дочь и уснула. Ребенок остался лежать рядом с ней на пеленке. Она прикрыла нос и рот грудью, девочка начала задыхаться. Спасти ее не удалось.