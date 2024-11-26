Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец скрывал шестилетнего сына от жены и приставов в Усть-Илимском районе

Мужчина не выходил на связь и не водил ребенка в школу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Усть-Илимского района скрывал от жены и судебных приставов шестилетнего сына. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, пришлось завести разыскное дело.

— Добровольно отец не желал исполнять требования исполнительного документа, скрывал ребенка. По месту жительства их также не нашли, все телефонные звонки игнорировались, мальчик даже не появлялся в школе, — уточнили в пресс-службе ГУФССП.

Приставы и полицейские нашли ребенка, в присутствии органов опеки ребенка передали обеспокоенной женщине. Символично, что случилось это прямо накануне Дня матери.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяная жительница Братска кормила новорожденную дочь и уснула. Ребенок остался лежать рядом с ней на пеленке. Она прикрыла нос и рот грудью, девочка начала задыхаться. Спасти ее не удалось.