Отец скрывал шестилетнего сына от жены и приставов в Усть-Илимском районе

Житель Усть-Илимского района скрывал от жены и судебных приставов шестилетнего сына. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, пришлось завести разыскное дело.
— Добровольно отец не желал исполнять требования исполнительного документа, скрывал ребенка. По месту жительства их также не нашли, все телефонные звонки игнорировались, мальчик даже не появлялся в школе, — уточнили в пресс-службе ГУФССП.
Приставы и полицейские нашли ребенка, в присутствии органов опеки ребенка передали обеспокоенной женщине. Символично, что случилось это прямо накануне Дня матери.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяная жительница Братска кормила новорожденную дочь и уснула. Ребенок остался лежать рядом с ней на пеленке. Она прикрыла нос и рот грудью, девочка начала задыхаться. Спасти ее не удалось.