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Отключения телевидения в Хабаровском крае продлятся до конца ноября

Ограничения ждут жителей трёх районов региона.

Источник: Mail.ru

До конца ноября продолжатся профилактическая и ремонтная кампании на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточной РЦ», из-за чего жители населённых пунктов в трёх районах региона временно останутся без любимых телевизионных программ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения плановые и согласованы с вещателями, проходить будут в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.

По информации обслуживающей организации, профилактические работы невозможны без отключения передающего оборудования. После проведения необходимых процедур вещание продолжится на прежних частотах, поэтому необходимости в перенастройке домашних приёмников нет. В филиале РТРС приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей края отнестись с пониманием к вынужденным перебоям. График кратковременных отключений телерадиосигнала с 26 по 29 ноября: 26.11.2024−27.11.2024.

Солнечный, Солнечный район, с 09:00 до 17:00 по местному времени (продолжительность отключений не более четырёх часов):

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

26.11.2024−29.11.2024.

Лермонтовка, Бикинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени (продолжительность отключений не более 16 часов):

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Обор, район имени Лазо, с 09:00 до 17:00 по местному времени (общее время отключений не более 20 часов):

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

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