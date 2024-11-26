Отключения телевидения в Хабаровском крае продлятся до конца ноября

До конца ноября продолжатся профилактическая и ремонтная кампании на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточной РЦ», из-за чего жители населённых пунктов в трёх районах региона временно останутся без любимых телевизионных программ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения плановые и согласованы с вещателями, проходить будут в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.