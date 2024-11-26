Отключения телевидения в Хабаровском крае продлятся до конца ноября

До конца ноября продолжатся профилактическая и ремонтная кампании на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточной РЦ», из-за чего жители населённых пунктов в трёх районах региона временно останутся без любимых телевизионных программ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения плановые и согласованы с вещателями, проходить будут в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.
По информации обслуживающей организации, профилактические работы невозможны без отключения передающего оборудования. После проведения необходимых процедур вещание продолжится на прежних частотах, поэтому необходимости в перенастройке домашних приёмников нет. В филиале РТРС приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей края отнестись с пониманием к вынужденным перебоям. График кратковременных отключений телерадиосигнала с 26 по 29 ноября: 26.11.2024−27.11.2024.
Солнечный, Солнечный район, с 09:00 до 17:00 по местному времени (продолжительность отключений не более четырёх часов):
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
26.11.2024−29.11.2024.
Лермонтовка, Бикинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени (продолжительность отключений не более 16 часов):
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Обор, район имени Лазо, с 09:00 до 17:00 по местному времени (общее время отключений не более 20 часов):
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).