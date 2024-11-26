«Народный» каток начали заливать на набережной в Хабаровске

Напомним, заливка катка проводится ежегодно, начиная с 2015 года, и, конечно, это одно из самых долгожданных событий каждую зиму. Особенно популярен каток на набережной в период новогодних каникул, когда его посещают до 15 тысяч гостей в сутки. Площадь катка составляет почти 7 тысяч кв. м.