«Народный» каток начали заливать на набережной в Хабаровске

Уже в эти выходные сотрудники Дирекции спортивных сооружений приступили к подготовке площадки для будущего Семейного катка и оформлению парковой зоны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
Территория перед универсальным краевым спорткомплексом расчищена, по ее периметру постепенно строится снежный технический бортик, он нужен для заливки катка. На асфальте уже появился первый — очень тонкий слой льда, необходимый для выравнивания основания будущей площадки. Но заливка открытого катка зависит от погодных условий. Основные работы продолжатся, когда установятся достаточно низкие дневные температуры.
Преображается и парк: фотозона «2025» уже стоит на традиционном месте, а на площади перед легкоатлетическим манежем появилась зеленая красавица. В елочных шарах отражаются снежные аллеи парка, и уже чувствуется новогоднее настроение.
Напомним, заливка катка проводится ежегодно, начиная с 2015 года, и, конечно, это одно из самых долгожданных событий каждую зиму. Особенно популярен каток на набережной в период новогодних каникул, когда его посещают до 15 тысяч гостей в сутки. Площадь катка составляет почти 7 тысяч кв. м.