Несколько рейсов задержали в аэропорту Иркутска из-за снегопада

Сразу несколько рейсов задержали в Иркутске из-за снегопада. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе международного аэропорта, экипаж пассажирского судна отправился по маршруту Иркутск — Усть-Илимск в 9:05 вместо запланированных 8:05 из-за непогоды в Усть-Илимске.
— Рейс из Иркутска во Владивосток (Кневичи) по решению авиакомпании переносится с 8:40 на 10:00, — добавили в пресс-службе.
Помимо этого, на 30 минут задержали вылет до Санкт-Петербурга. Рейс назначили на 10:45. Пассажиры могут обратиться за дополнительной информацией к представителям авиакомпаний.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск встал в десятибалльных пробках утром 26 ноября. Виной всему снегопад, который не прекращается уже несколько дней. Дорожные службы не успевают расчищать дороги.