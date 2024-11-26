Хабаровскому краю утвердили лимиты на вылов рыбы в Амуре

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выпустило приказ, который устанавливает допустимый объем улова рыб в реках страны в 2025 году, в том числе в бассейне реки Амур, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, согласно документу, дальневосточникам больше всего разрешено добыть толстолобика (145 тонн), сазана (136 тонн), щуки (117 тонн) и верхогляда (почти 100 тонн). Далее идут сомы (73 тонны) и белые лещи (48 тонн). Также приказом федерального ведомства предусмотрены лимиты на вылов тайменя, калуги и амурского осетра, но эти виды запрещены к добыче — таймень занесен в Красную книгу, а лов осетровых ограничен приказом Минсельхоза РФ, поэтому их вылавливать можно только в научных целях.
Добыча других видов рыб — таких как карась, чебак, косатка, пескарь, конь — ничем не ограничена, кроме разрешенных методов лова. Так, на одного человека с удильными средствами промысла (удочки, спиннинги, закидушки) положено иметь не более 10 крючков, то есть, например, пять удочек, на которых по два крючка.
Также есть количественные суточные ограничения и требования к минимальным размерам рыб: верхогляд — не менее 60 см (до 5 шт); карась — не менее 18−20 см (до 20 шт); конь — не менее 20 см (до 20 шт); лещ — не менее 35 см (до 5 шт); сазан — не менее 42 см (до 5 шт); толстолобик — не менее 60 см (до 5 шт); щука — не менее 60 см (до 5 шт).