Хабаровскому краю утвердили лимиты на вылов рыбы в Амуре

Также есть количественные суточные ограничения и требования к минимальным размерам рыб: верхогляд — не менее 60 см (до 5 шт); карась — не менее 18−20 см (до 20 шт); конь — не менее 20 см (до 20 шт); лещ — не менее 35 см (до 5 шт); сазан — не менее 42 см (до 5 шт); толстолобик — не менее 60 см (до 5 шт); щука — не менее 60 см (до 5 шт).