В Хабаровске новогодний городок появится на Амурском бульваре

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, его обустроят на участке возле рынка от улицы Льва Толстого в сторону Пушкина. Подрядчик уже определен по итогам конкурсных процедур. Он приступит к работе 5 декабря.
Для горожан здесь установят 15-метровую искусственную ель, украсят ее красно-синими шарами и гирляндами. В планах поставить светящийся шатер, карету с лошадьми, снеговиков, оленей, ледяные горки и чаши. В центральной части Хабаровска обустроят еще две праздничные локации. Ель, светодиодные арки, ледовые фигуры появятся на площади Блюхера. Площадку на «Экодоме» нынче украсят владельцы ТЦ.
Как отметила заместитель председателя комитета по управлению Центральным районом по социальным вопросам Надежда Вергасова, на оформление новогодних городков направили более двух миллионов рублей. Ожидается, что новогодним оформлением займутся и предприниматели, которые вкладывают в это собственные средства. В планах завершить новогоднее оформление зон отдыха до 20 декабря, чтобы создать для горожан праздничное настроение. Продолжается работа по новогоднему оформлению и в других районах города.