В Хабаровске новогодний городок появится на Амурском бульваре

Как отметила заместитель председателя комитета по управлению Центральным районом по социальным вопросам Надежда Вергасова, на оформление новогодних городков направили более двух миллионов рублей. Ожидается, что новогодним оформлением займутся и предприниматели, которые вкладывают в это собственные средства. В планах завершить новогоднее оформление зон отдыха до 20 декабря, чтобы создать для горожан праздничное настроение. Продолжается работа по новогоднему оформлению и в других районах города.