Россиянам повысят пенсию в декабре: каких категорий граждан это коснется

Если дни, когда должны поступить деньги, совпадут с праздниками, то в декабре выплата придет в двойном размере: за декабрь нынешнего и январь следующего года. Выплата, что поступит в январе, будет делаться с учетом индексации 2025 года, приводит слова эксперта РИА «Новости».