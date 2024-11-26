Россиянам повысят пенсию в декабре: каких категорий граждан это коснется

В декабре будут повышены пенсии инвалидам и гражданам, достигшим возраста 80 лет.
Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Он отметил, что основные индексации выплат пенсионерам уже завершены. А в декабре ожидаются точечные увеличения пенсий.
Фиксированная часть пенсий возрастет у тех граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Речь идет о стопроцентном увеличении с 8 134,88 до 16 269,76 рублей.
В два раза увеличится и выплата для граждан, которым была установлена первая группа инвалидности. Однако, если 80 лет исполнится инвалиду, прибавка будет выплачена лишь один раз.
Выплата будет начислена Соцфондом в автоматическом режиме. Заполнять и подавать заявление в госорганы нет необходимости.
Если дни, когда должны поступить деньги, совпадут с праздниками, то в декабре выплата придет в двойном размере: за декабрь нынешнего и январь следующего года. Выплата, что поступит в январе, будет делаться с учетом индексации 2025 года, приводит слова эксперта РИА «Новости».