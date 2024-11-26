Bloomberg: Британия передала ВСУ ракеты Storm Shadow несколько недель назад

Британские власти несколько недель назад поставили крылатые ракеты Storm Shadow на Украину, информирует Bloomberg.
В публикации уточняется, что речь идёт о «десятках» ракет.
По данным журналистов, о данной поставке не было объявлено публично. Сведения о точном числе и времени прибытия снарядов не оглашаются.
Ракеты Storm Shadow впервые направлены Вооружённым силам Украины во время «премьерства» Кира Стармера.
«Ракеты были отправлены до разрешения США и Великобритании на применение дальнобойного высокоточного оружия для нанесения ударов с украинской территории вглубь РФ», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и их европейские союзники «фактически напрямую напали» на РФ, позволив Киеву бить ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь её территории.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удары вглубь РФ переходом за любые красные линии.