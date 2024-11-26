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Дорожники Хабаровского края усилились в ожидании снежного циклона

Дежурить на автомагистралях они будут расширенным составом.

Источник: Хабаровский край сегодня

Более 300 единиц техники будет работать на федеральных трассах Хабаровского и Приморского краёв, ЕАО и Амурской области с 26 по 29 ноября в связи с ожидающимся мощным снежным циклоном. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе ДСД «Дальний Восток», подрядные организации дирекции уже перешли на усиленный режим работы.

Так, в Хабаровском крае для борьбы с последствиями стихии задействуют 119 единиц техники — это 66 дорожных комбинированных машин, 20 тракторов, 17 автогрейдеров, 15 погрузчиков и один бульдозер. В ЕАО чистить трассу «Амур» выйдут 27 спецмашин, в Приморье — 82, а в Амурской области — 85. Для ликвидации гололёда в общей сложности заготовлено более 150 тысяч тонн специальных смесей.

 — Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и в подрядных организациях функционируют в круглосуточном режиме, информация о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает регулярно. Пользователи федеральных автомобильных дорог могут связаться с оперативным дежурным ФКУ ДСД «Дальний Восток» в любое время суток по номерам телефона: +7 (4212) 29−24−00, +7 (914) 548−58−84, — сказали в дирекции. Отметим, что администрация Хабаровска также усилила состав дорожной техники в ожидании снега. По прогнозам, осадки должны начаться уже 26 ноября во второй половине дня, а самый разгул стихии начнётся на следующий день. Ожидается метель с порывами ветра до 17−22 метров в секунду. В связи с этим все муниципальные предприятия приведены в полную боевую готовность.

— Противогололёдных материалов на складах достаточно. Порядка 125 единиц техники подготовлено. При выпадении осадков снегоуборочные машины сразу выйдут на очистку города. Первым делом спецтехника приступит к ликвидации последствий циклона на трассы, по которым ходит общественный транспорт, — сказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Лютов.