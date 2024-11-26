Дорожники Хабаровского края усилились в ожидании снежного циклона

— Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и в подрядных организациях функционируют в круглосуточном режиме, информация о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает регулярно. Пользователи федеральных автомобильных дорог могут связаться с оперативным дежурным ФКУ ДСД «Дальний Восток» в любое время суток по номерам телефона: +7 (4212) 29−24−00 , +7 (914) 548−58−84 , — сказали в дирекции. Отметим, что администрация Хабаровска также усилила состав дорожной техники в ожидании снега. По прогнозам, осадки должны начаться уже 26 ноября во второй половине дня, а самый разгул стихии начнётся на следующий день. Ожидается метель с порывами ветра до 17−22 метров в секунду. В связи с этим все муниципальные предприятия приведены в полную боевую готовность.