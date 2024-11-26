Дорожники Хабаровского края усилились в ожидании снежного циклона

Более 300 единиц техники будет работать на федеральных трассах Хабаровского и Приморского краёв, ЕАО и Амурской области с 26 по 29 ноября в связи с ожидающимся мощным снежным циклоном. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе ДСД «Дальний Восток», подрядные организации дирекции уже перешли на усиленный режим работы.
Так, в Хабаровском крае для борьбы с последствиями стихии задействуют 119 единиц техники — это 66 дорожных комбинированных машин, 20 тракторов, 17 автогрейдеров, 15 погрузчиков и один бульдозер. В ЕАО чистить трассу «Амур» выйдут 27 спецмашин, в Приморье — 82, а в Амурской области — 85. Для ликвидации гололёда в общей сложности заготовлено более 150 тысяч тонн специальных смесей.
— Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и в подрядных организациях функционируют в круглосуточном режиме, информация о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает регулярно. Пользователи федеральных автомобильных дорог могут связаться с оперативным дежурным ФКУ ДСД «Дальний Восток» в любое время суток по номерам телефона:
— Противогололёдных материалов на складах достаточно. Порядка 125 единиц техники подготовлено. При выпадении осадков снегоуборочные машины сразу выйдут на очистку города. Первым делом спецтехника приступит к ликвидации последствий циклона на трассы, по которым ходит общественный транспорт, — сказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Лютов.