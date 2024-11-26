В зону СВО поступили модернизированные индивидуальные сухпайки для ВС РФ

Более того, изменилась упаковка с едой. Теперь она стала более мягкой. Это позволяет в условиях проведения специальной военной операции сбрасывать еду с квадрокоптеров или положить ее в рюкзак и отправиться на выполнение задания. Также изменились продукты в составе ИРП. Они стали более калорийными.