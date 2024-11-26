В зону СВО поступили модернизированные индивидуальные сухпайки для ВС РФ

В подразделения группировки войск «Запад», которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, поступили модернизированные индивидуальные рационы питания для испытания, сообщает Минобороны России.
В состав нового сухпайка добавили беспламенный портативный химический разогреватель.
«Чтобы разогреть еду, сначала вскрывают пакет и помещают внутрь запечатанный пакет с едой. Затем в пакет добавляют около 100 граммов воды. Химическая реакция начинается сразу и занимает несколько минут, чтобы нагреть пакет с едой примерно до 60 градусов Цельсия», — уточняется в сообщении.
Более того, изменилась упаковка с едой. Теперь она стала более мягкой. Это позволяет в условиях проведения специальной военной операции сбрасывать еду с квадрокоптеров или положить ее в рюкзак и отправиться на выполнение задания. Также изменились продукты в составе ИРП. Они стали более калорийными.
После конца испытаний сухпайки будут выдаваться военным, которые выполняют задачи в местах, в которых есть сложности с организацией горячего питания.
При этом известно, что эксперты МТО группировки войск «Запад» в одном из районов размещения развернули инновационные хлебозаводы, полевые кухни, места хранения, а также заправки ГМС и некоторые другие объекты материально-технического обеспечения.
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