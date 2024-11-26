В сквере имени Дзержинского в Омске появилась «ажурная» елка

В сквере имени Дзержинского в Омске установили металлическую елку. Фото появилось в омской группе «Омск Life». Елочка выглядит ажурной из-за особенностей сварки. Омичи сразу же оценили новый арт-объект.
Металлическая ёлка более практичное и надежное решение, посчитали хозяева объекта. Она не боится перепадов температур и порывов ветра.
Сквер имени Дзержинского, расположенный в центре Омска, является популярным местом отдыха и прогулок. Омичи очень любят проводить здесь время, а теперь у них появилась возможность сделать еще и тематические новогодние фотографии.