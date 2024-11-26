3 тысячи штрафа получил инспектор из Новосибирска за игнорирование гражданина

В Новосибирской области инспектору по маломерным судам выписали штраф за несвоевременную реакцию на обращение местного жителя. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, инспектор вовремя не зарегистрировал гидроцикл по заявлению местного жителя.
Позднее в дело вмешалась прокуратура, которая вынесла представление начальнику Центра ГИМС ГУ МЧС России по Новосибирской области. Только после этого гражданину оказали услугу.
— Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, — говорится в сообщении.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области за неделю оштрафовали 24 водителя автобусов. Всего инспекторы проверили более 130 сибиряков.