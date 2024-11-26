3 тысячи штрафа получил инспектор из Новосибирска за игнорирование гражданина

— Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, — говорится в сообщении.