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Челябинские ученые разработали новый тип умных беспилотников

Для БПЛА была разработана умная система управления взлетом, полетом и посадкой.

В новой разработке ученых из Южно-Уральского государственного университета применены элементы механизации крыла, которые могут в частности использоваться для координирования работы лопастей ветроэнергетических установок.

Крылья беспилотников от челябинских разработчиков могут регулироваться, в их конструкции появились надкрылки и подкрылки. Ранее такие элементы использовали лишь в больших летательных аппаратах. Система работает на основе самообучающейся нейронной сети.

Дополнение в конструкцию, которые внесены нашими исследователями, увеличили маневренность БПЛА, он лучше справляется с порывами ветра, при этом куда меньше расходует топливо или заряд аккумулятора. Да и с любыми другими внештатными ситуациями челябинские беспилотники будут справляться более эффективно.