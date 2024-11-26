Челябинские ученые разработали новый тип умных беспилотников

Дополнение в конструкцию, которые внесены нашими исследователями, увеличили маневренность БПЛА, он лучше справляется с порывами ветра, при этом куда меньше расходует топливо или заряд аккумулятора. Да и с любыми другими внештатными ситуациями челябинские беспилотники будут справляться более эффективно.