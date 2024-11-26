Конфликт разгорелся в Иркутском ВКО после выборов атамана

Менее месяца назад Иркутское войсковое казачье общество возглавил новый атаман — человек с боевым опытом, прошедший через специальную военную операцию, ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе и бывший майор полиции Дмитрий Смоликов. Выборы состоялись 26 октября при участии 107 делегатов, из которых большинство избирателей (100 человек) поддержали его кандидатуру. Хотя процедура избрания прошла легитимно, не все казаки оказались готовы признать их результаты, пишет ИА IrkutskMedia.
11 ноября общество «Ангарский казачий округ» подало иск в Кировский суд Иркутска, в котором потребовало признать выборы нелегитимными, а их результаты — отменить. Как сообщает «Коммерсант» (18+) со ссылкой на документ, к участию в выборах не была допущена мандатная комиссия Ангарского казачьего округа и 40 делегатов, имеющих право выборного голоса. В то же время на три казачьих окружных организации, образующих ИВКО, была определена норма в 135 делегатов.
По мнению казаков, причиной недопуска послужило их несогласие и критика руководства. Они записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и атаману Всероссийского казачьего общества, чтобы привлечь внимание к ситуации.
"Есть целая делегация Ангарского округа, старики и атаманы казачьих обществ, которых не допустили на войсковой круг по надуманным основаниям в связи с тем, что мы не поддерживаем политику нынешнего войскового правления. Оно не поддерживает казачьи обычаи и традиции, не соблюдает войсковой устав и законы о казачестве.
Мы не согласны и критикуем их за это — по этой причине нас не допускают на войсковой круг, хотя в соответствии с традициями казачества на нем может присутствовать любой казак с правом совещательного голоса. В нашем случае даже избранные делегатами казаки, но являющиеся оппозицией, не допускаются на круг", — поделились казаки личным мнением в видеообращении.
При этом в обращении не прозвучало ни слова о том, что казаки Ангарского казачьего округа сами отказались подавать списки делегатов для участия в круге, чем и лишили себя права голоса. Как рассказал атаман ИВКО Дмитрий Смоликов в беседе с корр. ИА IrkutskMedia, эти списки необходимы для того, чтобы проверить, действительно ли делегаты с правом голоса являются казаками и внесены в реестр министерства юстиции. Для каждого из казачьих округов, исходя из их численности, было определено количество делегатов: для Прибайкальского — 67, для Ангара-Ленского казачьего округа — 28, для Ангарского — 40.
По мнению Смоликова, атаман Ангарского казачьего округа Машуков отказался предоставлять списки, ссылаясь на непонятную утечку информации.
«Чтобы не лишать права голоса других казаков, мы повторно разослали письма атаманам Ангарского казачьего округа, что Машуков блокирует исполнение приказа атамана о предоставлении списков. Все проигнорировали обращения, кроме Шелеховского хутора, который предоставил список из 12 казаков. Перечень подали в министерство юстиции, и он прошел проверку. Получается, что не допустили не 40 человек, а 28, поскольку 12 делегатов от Шелеховского хутора подготовили списки», — рассказал Дмитрий Смоликов.
В прошлом атаман Машуков имел проблемы с законом. В 1986 году был он был осужден по ч. 2 ст. 117 и ч. 183 УК РСФСР за изнасилование воспитательницы детсада и понуждение потерпевшей и свидетеля к даче ложных показаний путем угроз насилием и убийством.
Сейчас часть казаков Ангарского казачьего округа не согласна с итогами круга, во время которого был избран Дмитрий Смоликов.
Вместе с тем избранный Смоликов совместно с правительством Иркутской области предпринимает все возможные усилия для развития и популяризации казачества в регионе.
«Главенствующую позицию в казачестве занимают семейные традиции — это оплот русской культуры. Я стал говорить об этом на всех уровнях, в том числе при взаимодействии с другими общественными организациями, разделяющими наши ценности, и бывшими участниками СВО. На данный момент создано несколько хуторов, в том числе из бывших бойцов СВО, которые готовы вести охрану общественного порядка», — рассказал Дмитрий Смоликов.
В казачество Дмитрий Смоликов пришел после выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции и во время работы в отделе межконфессиональных отношений.
«Казачество — это многовековая история. В рамках своей работы я стал больше изучать эту культуру и сильнее погружаться в нее. Меня впечатлили люди и их жизненный уклад. Через некоторое время я по воле души принял в церкви казачество и поклялся на иконе служить Отечеству», — сообщил Смоликов.
И действительно, казаки ИВКО вносят существенный вклад в победу. По словам Смоликова, одна пятая часть казаков (256 из 1,6 тысячи человек) отправились на СВО, а те, кто не может участвовать в специальной военной операции, плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь на передовую. Также активная работа ведется над воспитанием подрастающего поколения.
«Мы провели форум совместно с министерством по молодежной политике. У нас открылось 29 казачьих классов, где ребятишки кардинально меняются за год. Они учатся уважению старших, взаимовыручке и растут психологически здоровыми. В будущем они смогут стать настоящими защитниками отечества. Все это — результат нашей совместной командной работы, которая дает мне силы двигаться вперед», — отметил Смоликов.
Новый атаман ИВКО считает, что казачество заслуживает перемен, а также говорит о необходимости создать новый образ казака, который будет вызывать гордость и уважение. По его словам, казачество должно занять достойное место среди других войск в Иркутской области.
«Нужно своими делами показать людям, что тот невнятный образ казака, сложившийся в обществе, не соответствует действительности. Моя задача — сделать так, чтобы люди воспринимали казачество, как должно. Ведь раньше казаки были самыми отчаянными воинами Российской империи и посвящали всю свою жизнь служению Родине. Об этой задаче я заявил на последнем отчетно-выборном круге, и казаки поверили в нее. Я объездил каждый хутор, пообщался со всеми — вместе мы решали проблемы, которые, может, и были незначительными для войска, но для отдельного человека были важны», — рассказал он.
В ближайшие пять лет казачество ожидает множество перемен. Дмитрий Смоликов заявил о необходимости двигаться в ногу со временем и избегать устаревшего образа казака на коне и с шашкой. Своей целью на будущее он определил переформатирование не только самого казачества в Иркутской области, но и отношения жителей региона к нему.