Конфликт разгорелся в Иркутском ВКО после выборов атамана

При этом в обращении не прозвучало ни слова о том, что казаки Ангарского казачьего округа сами отказались подавать списки делегатов для участия в круге, чем и лишили себя права голоса. Как рассказал атаман ИВКО Дмитрий Смоликов в беседе с корр. ИА IrkutskMedia, эти списки необходимы для того, чтобы проверить, действительно ли делегаты с правом голоса являются казаками и внесены в реестр министерства юстиции. Для каждого из казачьих округов, исходя из их численности, было определено количество делегатов: для Прибайкальского — 67, для Ангара-Ленского казачьего округа — 28, для Ангарского — 40.