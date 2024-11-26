На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области ограничили движение

Также движение ограничили с 70 по 248 километр на региональной дороге «Братск — Усть-Илимск». Сейчас на участках работают автоинспекторы и обеспечивают безопасность дорожного движения. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.