На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области ограничили движение

В Иркутской области на трассе Р-258 «Байкал» и на региональной дороге «Братск — Усть-Илимск» ограничили движение из-за снегопада. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
«На федеральной автодороге Р-258 “Байкал” с 24 по 100 километр введено ограничение для движения большегрузов и автобусов», — рассказали АиФ-Иркутск в ГИБДД.
Также движение ограничили с 70 по 248 километр на региональной дороге «Братск — Усть-Илимск». Сейчас на участках работают автоинспекторы и обеспечивают безопасность дорожного движения. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Напомним, что на улице Лебедева-Кумача в районе дома № 4 на 14 дней ограничат движение транспорта из-за аварийных работ.