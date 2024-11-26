Восемь жительниц Красноярского края получили почётный знак «Материнская слава»

Почётную награду получили Беата Андрианова из Красноярска, Екатерина Антонова из Манского района, Светлана Болотова из Каратузского района, Надежда Крутякова из Шарыповского муниципального округа, Раиса Толстухина из Ирбейского района, Екатерина Шнайдер из Норильска, Алёна Янкович из Иланского района и Надежда Янушевич из Нижнеингашского района. У каждой из женщин — семь и более детей.