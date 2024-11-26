Почему при снегопаде Иркутск встаёт в 10-балльных пробках

Мощный снегопад почти парализовал движение в Иркутске и окрестностях. Что происходит прямо сейчас и в чём системные причины пробок — читайте в материале irk.aif.ru.
Половина месячной нормы
По данным Иркутского гидрометцентра, за ночь над областным центром выпало 15 см снега — половина месячной нормы и 143% — третьей декады ноября. Общая толщина снежного покрова составляет 23 см.
Иркутск встал в 10-балльных пробках. В приложении красным светятся почти все основные магистрали.
«По прогнозам, снегопад в ближайшие часы не прекратится. Просим иркутян без необходимости не пользоваться личным транспортом», — комментируют в МУП «Иркутскавтодор».
Не легче ситуация и за пределами города. Госавтоинспекция Иркутской области предупреждает об ограничении движения.
«В связи со снегопадом на федеральной автодороге Р-258 “Байкал” с 24 по 100 километр введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов. Такие же ограничительные меры введены с 70 по 248 километр региональной автодороги “Братск — Усть-Илимск”, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Надо потерпеть?
Пробки в снегопад — это понятно. Такое происходит не в первый раз. Но серьёзные затруднения на дорогах Иркутска регулярно возникают и без погодных катаклизмов. Как предлагают спасать задыхающийся в пробках город чиновники и простые автомобилисты?
Можно выделить две причины, по которым машинам тесно на улицах. Одну мэр Иркутска Руслан Болотов озвучивал на городском форуме общественников в сентябре. Это масштабные работы, такие как строительство теплового луча в предместье Рабочее или реконструкция очистных сооружений.
Тогда градоначальник сказал, что для развития Иркутску нужно развивать транспортный и инженерный каркас, а значит пробки придётся потерпеть.
Если бы за пару лет они закончились и ситуация нормализовалась, действительно можно было бы перетерпеть. Но есть и вторая группа причин — системная.
«Сейчас всё слишком сильно завязано на центральной части города: каждый день по 50 тысяч человек выезжают в центр, а вечером пытаются оттуда вернуться, — считает главный архитектор Иркутска Антон Жуков. — Это результат того, что большая часть социально-деловой инфраструктуры находится именно там. Нужно рассредоточить её по городу».
Эти тысячи машин ещё и упираются в «бутылочные горлышки» — узкие места, где воедино собирается несколько транспортных потоков или уменьшается количество дорожных полос. Яркий пример — Глазковский мост в утренние часы в направлении центра и вечером — в обратную сторону.
Такие «горлышки» во многом сводят на нет эффект от расширения других участков. А где-то и невозможно расширить дорогу, не снося дома.
Наконец, с каждым годом становится просто-напросто больше автомобилей. Как в городе в целом, так и более «концентрированно» в отдельных районах — из-за точечной застройки, нехватки школ и поликлиник.
Ждём смелых решений
Недавно в заксобрании призывали «радикально решить» проблему с пробками. По словам спикера областного парламента, в мэрии Иркутска должны к весне подготовить концепцию развития транспортной системы областного центра. В ЗС ждут от этой схемы «смелых решений».
Пока же городские власти стараются облегчать ситуацию в отдельных проблемных местах. Прошлой осенью в мэрии назвали одной из причин заторов в микрорайоне Иркутск-2 большое количество личного транспорта работников авиазавода. В ближайшие годы здесь планируют создать две дополнительные парковки.
Уже в этом году депутаты гордумы предложили построить двухуровневую развязку в районе Маратовского кольца. Эту идею обсуждают уже 20 лет, есть проект, но он устарел. На разработку нового нужно 25 млн рублей.
Мэрия планирует расширить кольцо на улице Маршала Конева, что должно помочь справиться с пробками на выезде из города в направлении Шелехова. Строительство займёт около 4 лет.
А министр транспорта региона Максим Лобанов анонсировал реконструкцию Качугской развязки — это должно облегчить ситуацию с вечной пробкой на ул. Рабочего Штаба. Оптимистичные сроки завершения работ — 2025−26 гг.
На въездах в Иркутск власти предлагают создать перехватывающие парковки, чтобы люди оставляли здесь авто и пересаживались на общественный транспорт. Но как их будут мотивировать — непонятно. Более выполнимой кажется другая идея — убрать с городских улиц межмуниципальные автобусы и создать условия, чтобы приезжающие пересаживались на городские маршруты.
Помогут ли все эти меры и какое решение предложат власти Иркутска, покажет время. А пока пассажирам и водителям остаётся учиться терпению.
Что думают люди
«АиФ в ВС» спросили, что делать с пробками, простых горожан.
Таксист Алексей Ихиритов считает, что нужно напрямую соединить микрорайоны Ново-Ленино и Иркутск-2, сейчас чтобы попасть из одного в другой люди едут по перегруженной ул. Трактовой.
«Ещё нужно что-то делать с улицей Олега Кошевого, строить новые мосты (в частности, разгрузить Жилкинский мост), более жёстко разводить транспортные потоки», — предлагает он.
Автомобилист Виталий Октябрьский согласен насчёт мостов:
«Нужно строить объезды Иркутска и мосты: через Иркут в районе ул. Конева, через Ангару — чтобы можно было попасть из района деревни Грановщина в Ангарск, минуя Иркутск. Чтобы меньше машин из районов ехало через город».
Также он видит проблему в том, что по отношению к кольцевым перекрёсткам на Байкальской и в районе ул. Мухиной основные транспортные артерии города второстепенные, и водителям трудно въехать на кольцо. Сотрудники Госавтоинспекции могли бы в час пик «вручную» притормаживать машины на менее загруженных улицах, чтобы рассасывалась пробка на основных. Они так делают, но редко.