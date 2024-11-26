Почему при снегопаде Иркутск встаёт в 10-балльных пробках

«Сейчас всё слишком сильно завязано на центральной части города: каждый день по 50 тысяч человек выезжают в центр, а вечером пытаются оттуда вернуться, — считает главный архитектор Иркутска Антон Жуков. — Это результат того, что большая часть социально-деловой инфраструктуры находится именно там. Нужно рассредоточить её по городу».